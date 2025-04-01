جريمتا قتل في بابل و"تحرش جنسي جماعي" بالبصرة (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الثلاثاء، بحصول جريمتيّ قتل في المحافظة في حادثين منفصلين، فيما شهدت مدينة البصرة حالة "تحرش جنسي جماعي".

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً أقدم على قتل زوجته في منطقة (الوردية) في مدينة الحلة لأسباب ما زالت مجهولة من قبل الأجهزة الأمنية".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل جثة الزوجة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وأضاف المصدر أنه في حادث آخر "لقي شخص مصرعه بإطلاق نار بالخطأ خلال حفل زفاف في قرية (الطوبة) بمنطقة النيل، وإصابة آخر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي البصرة، أعلنت قيادة شرطة البصرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أصدرت توجيهاً لمكافحة حالات التحرش في المتنزهات والأماكن العامة وذلك "بعد تداول مقطع فيديو لحادثة مشاجرة في أحد المتنزهات حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتشاجرين، وأصدر قائد الشرطة توجيهاً حازماً بمكافحة ظاهرة التحرش في المتنزهات والأماكن العامة".

وتابعت "هذه التصرفات المشينة تمثل انتهاكاً للأعراف والتقاليد الاجتماعية وتعد تجاوزاً على الحياء والذوق العام، وستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تسوّل له نفسه ارتكاب هذه الأفعال".