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جريمتان تهزان البصرة.. شاب خنق والدته حتى الموت وآخر قتل شقيقته

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T12:00:17+0000
جريمتان تهزان البصرة.. شاب خنق والدته حتى الموت وآخر قتل شقيقته

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الاثنين، بوقوع جريمتي قتل الأولى لشاب خنق والدته حتى الموت، والأخرى لشخص قتل شقيقته بإطلاق النار عليها.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "شاباً أقدم على قتل والدته (خنقا)، لأسباب مجهولة"، لافتاً إلى أن "قوات الأمن اعتقلت الجاني، وفتحت تحقيقاً معه لمعرفة الأسباب التي دفعته للإقدام على هذه الجريمة".

وأضاف المصدر، أن "شخصاً أقدم على قتل شقيقته بعد إطلاق النار عليها من سلاح (مسدس) في أحد الأحياء وسط محافظة البصرة، قبل أن يفر إلى جهة مجهولة، مشيراً إلى أن "قوات الأمن بدأت تحقق بالجريمة لمعرفة أسباب ارتكابها، فيم تواصل قوة أخرى عملية بحث عن الجاني".

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