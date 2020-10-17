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جريمة مروعة في ديالى.. لصوص يجهزون على معلم متقاعد ويسرقون منزله

Category: أمـن

Date: 2020-10-17T06:15:30+0000
جريمة مروعة في ديالى.. لصوص يجهزون على معلم متقاعد ويسرقون منزله

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ديالى اليوم السبت بأن مجموعة "لصوص"  داهموا منزل معلم متقاعد في قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة وقتلوه وسرقوا مبالغ من المال ولاذوا بالفرار، فيما تمكن الاهالي وقوات الشرطة من القبض على اللصوص بعد ساعات من الجريمة.

 وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان 4 لصوص داهموا منزل معلم متقاعد يبلغ من العمر 80 عاما واجهزوا عليه بآلة حادة "كلاب" وسرقوا مبالغ من المال ولاذوا بالفرار.

واضاف المصدر ان الاهالي وبمشاركة قوة من الشرطة شنوا حملة ملاحقة للصوص وتمكنوا من اعتقالهم وتسليمهم لاحد المراكز الامنية.

وتشهد ديالى حوادث جنائية مستمرة بين الحين والاخر بسبب انتشار ثقافات وتأثيرات سلبية للمواقع الاجتماعية المحرضة على العنف او تعاطي مخدرات بين بعض شرائح الشباب والمراهقين.

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