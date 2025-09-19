جريمة مروعة في بغداد.. 3 أشقاء يقتلون ابن عمهم طعناً بالأسلحة البيضاء

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص في ناحية الرشيد جنوبي العاصمة العراقية بغداد على يد ثلاثة أشقاء من أقربائه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات عائلية لم تُعرف أسبابها بعدُ، دفعت ثلاثة أشقاء إلى قتل ابن عمهم بالأسلحة البيضاء"، مبيناً أن "الأشقاء وجّهوا طعنات عدة في مناطق متفرقة من جسده ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة عقب ارتكابهم الجريمة"، مبيناً أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث وشرعت بملاحقة المتهمين".