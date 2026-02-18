"جريمة مروعة" .. حارس مزرعة يقتل صاحبها وأسرته ويضرم النار بأجسادهم جنوبي العراق

شفق نيوز - ذي قار

كشفت السلطات الامنية العراقية، فجر اليوم الأربعاء، عن جريمة بشعة ارتكبها حارس مزرعة بحق رب العمل وأسرته من خلال قتلهم جميعا وإضرام النار بأجسادهم غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أول أمس الاثنين، بمصرع رجل من اهالي محافظة البصرة، وزوجته بظروف غامضة في حادث احتراق سيارتهم بإحدى المزارع في منطقة السايح غربي مدينة الناصري

وتمكنت القوات الامنية من فك لغز مقتل رجل وزوجته وابنهما الرضيع بعد حرقهم داخل سيارتهم، وفقا لما أفاده اليوم مصدر في الشرطة المحلية.

وأوضح، أن القاتل هو (حارس المزرعة) العائدة إلى المجنى عليهم، والذي كانوا يقضون فيها سفرة سياحية، مشيرا الى أن المتهم ارتكب هذه الجريمة طمعا بمبالغ مالية كانت معهم.

وتابع المصدر بالقول، إنه تم اعتقال الجاني بعد 48 ساعة على ارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه تم ايداعه في مركز خاص للتحقيق معه، تمهيدا لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل.