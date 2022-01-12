تفاصيل جريمة مروعة هزت شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاربعاء، بأن شخصاً أقدم على قتل أباه وأحد اقاربه في جريمة مروعة هزت منطقة بشرقي العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن شخصاً (ينتسب للجيش العراقي) أقدم، مساء اليوم، على قتل والده برصاصتين في منطقة البطن، ونسيبه (ينتسب لوزارة الداخلية) برصاصتين في البطن وثالثة في قدمه، بسلاح نوع مسدس ضمن حي المعلمين بمنطقة الامين شرقي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الابن تعرض ايضاً لاطلاق نار من قبل والده، واصيب برصاصة في منطقة البطن"، مشيرا إلى نقله للمستشفى وهو بحالة حرجة جدا وتحت الحراسة الامنية".

وأرجع المصدر، سبب الحادث الى مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام سلاح (المسدس)"، موضحاً أن "قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث وأخلت الجثث الى مستشفى الشيخ زايد".