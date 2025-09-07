جريمة قتل مروعة وعصابة نسائية بقبضة شرطة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن شرطة بغداد القت القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل مروعة وإخفاء جثة الضحية قرب محافظة ديالى، فيما أوقفت عصابة متخصصة بالسرقة غالبيتها في حادثين منفصلين شمال العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت إلى مركز شرطة العدالة بعد منتصف الليل عن وجود عجلة نوع النترا حمراء تعود لشخص مُبلغ عن فقدانه في جانب الكرخ"، مبيناً أنه "بعد متابعة دقيقة من قبل قسم شرطة الزهور ومفارز مركز العدالة، جرى نصب كمين محكم في منطقة الحسينية–السكلات والقبض على المشتبه به الذي اعترف لاحقاً بقتل المجنى عليه بالاشتراك مع شخص آخر، ومن ثم رمي الجثة في منطقة نائية بمحافظة ديالى وسرقة مركبته".

وأضاف المصدر، أنه "جرى العثور على جثة الضحية ونقلها إلى معهد الطب العدلي، فيما أودع المتهم الموقوف لدى مركز شرطة العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي حادث أمني آخر، أشار ذات المصدر، إلى أن "قوة من قسم شرطة الشعب وبالاشتراك مع مكافحة إجرام الكاظمية نفذت واجباً أمنياً (مساء السبت)، أسفر عن اعتقال عصابة تضم خمسة متهمين بينهم أربع نساء".

وبين المصدر، أن العصابة تضم امرأة سورية الجنسية، مشيراً إلى تسليمهم أصولياً إلى الجهات المختصة وفق المادة 446 من قانون العقوبات.