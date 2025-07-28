جريمة قتل مروعة في شط العرب.. تفاصيل صادمة تكشفها 10 أيام من التحقيقات

شفق نيوز– البصرة

تمكنت قوة من شعبة مكافحة إجرام شط العرب، اليوم الاثنين، من القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب عُثر على جثته محروقة داخل برميل في منطقة الكباسي التابعة لقضاء شط العرب شرق البصرة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الفريق الأمني استخدم تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لتعقب خيوط الجريمة، ما قادهم إلى تحديد هوية الجاني والقبض عليه بعد عشرة أيام من التحقيقات المكثفة.

وكشفت التحقيقات، أن القاتل هو صديق الضحية، شاب يتيم الأبوين يقيم في منطقة الجمهورية وسط البصرة، فيما يسكن الجاني في قضاء شط العرب، حيث استدرج صديقه بدافع الطمع في أمواله قبل أن يقوم بتقطيع جثته وحرقها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، ثم وضع بقايا الجثة داخل برميل على جانب الطريق الدولي.

وكانت قيادة شرطة البصرة قد أعلنت في 18 تموز الجاري العثور على جثة محروقة داخل برميل بناءً على بلاغ من مواطنين.