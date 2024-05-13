جريمة قتل عائلية تهز ليل ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بحدوث جريمة قتل عائلية عند أطراف مدينة بعقوبة ضحيتها امرأة وزوجها وشقيقها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "امرأة وزوجها قتلا على يد شقيقها باطلاق نار وسط قرية خرنابات عند أطراف مدينة بعقوبة".

وأضاف أن "ذوي زوج المرأة ردوا بإطلاق نار على شقيقها القاتل وأردوه قتيلا"، لافتا الى أنه "تم نقل جثث الضحايا للطب العدلي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث".

وأشار الى أن"جريمة القتل حدثت بفعل خلافات عائلية وفقا للمعلومات المتوفرة".