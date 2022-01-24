جريمة قتل بـ"سكين" و6 ضحايا بحادث سير في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان في ذي قار، يوم الاثنين، بمقتل شخص طعناً بسكين، ومصرع وإصابة ستة أشخاص إثر حادث سير في المحافظة.

أحد المصادر، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً قُتل على يد أحد أقربائه في منطقة الفتاحية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجاني استخدم السكين الحاد بطعن المجني عليه".

وأضاف المصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، وأن سبب الحادث هو خلاف عائلي بين الطرفين".

وذكر مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق العام شمالي محافظة ذي قار، بين عجلتين نوع (صالون) وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم امرأتين، ووفاة شرطي منسوب لقيادة شرطة محافظة البصرة".