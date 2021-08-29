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جريمة قتل "العقيد وأولاده" تعود للواجهة.. والمتهم شقيق الزوجة

Category: أمـن

Date: 2021-08-29T16:21:26+0000
جريمة قتل "العقيد وأولاده" تعود للواجهة.. والمتهم شقيق الزوجة

شفق نيوز/ اتهم شيخ عشيرة ألبو مرعي، أركان خلف الطرموز، يوم الأحد، شقيق قاتلة زوجها (آمر لواء 27 الماسك لقاطع الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، العقيد الركن عبد الله رحيم، وأولاده)، بقتل شقيق الضحية، بعد توصله لملابسات الحادثة، وإثبات التهمة على الزوجة.

وما تزال الظروف الغامضة تكتنف حادثة قتل العقيد الركن عبد الله رحيم، رغم أن أصابع الاتهام وقعت حينها على زوجته التي قيل إنها (حرقته وأولاده في شقته)، وفتح على إثر ذلك تحقيق عالي المستوى بالحادثة، من قبل لجنة أشرف عليها وزير الداخلية عثمان الغانمي، وأودعت السجن.

ووفقاً للطرموز، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، أن شقيق الضحية محمود أبو نايف، تمكن من التوصل لكل خيوط وملابسات الحادثة، غير أنه اغتيل هو الآخر من قبل "شقيق الزوجة المسجونة"، في منطقة الحسينيات في بغداد، قبل أن تلقي قوات الشرطة القبض عليه فوراً.

وطالب شيخ عشيرة البو مرعي، بتعميق التحقيق وأن يأخذ مساره الصحيح لوقف هذه الجرائم، حتى لا تتوسع القضية وتصبح عداء بين عشيرتين وهما عشيرة المتهمين (البو مفرج) وعشيرة الضحيتين (البو مرعي).

وطالب أيضاً، رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي بـ"التدخل وكشف ملابسات القضية بأسرع ما يمكن، وإعدام القاتل، واتخاذ القانون مجراه بحق القاتل والقاتلة".

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