جريمة غامضة في صلاح الدين.. قتل شقيقته بـ"الشال" ودفنها في ارض زراعية والدوافع مجهولة

شفق نيوز/ كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء، تفاصيل جريمة غامضة في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "فريقا من مكتب مكافحة إجرام سامراء تمكن من كشف جريمة قتل امرأة من قبل شقيقها بناء على معلومات وتحريات أمنية مكثفة".

وبين المصدر؛ أن "قوة مشتركة من سرايا السلام والشرطة والتحقيقات تمكن من القبض على المتهم (ع،ح،ا) والذي اعترف بقيامه بالذهاب إلى دار شقيقته وقتلها في دارها وخنقها بواسطة شال وفارقت الحياة وقام المتهم بنقل الجثة إلى أرض زراعية ودفنها هناك، دون ان يوضح دوافع الجريمة".

وأضاف أن "المتهم تم توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بناء على أمر قضائي"، مشيرا إلى ان المتهم يخضع للتحقيق الأمني.