جريمة غامضة في بسماية و"الزوجة" في دائرة الشك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن السلطات باشرت بفتح تحقيق في حادثة قتل غامضة لرجل داخل شقته في إحدى عمارات مجمع بسماية السكني بالعاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت فجر اليوم، مبينا أن خبير الأدلة الجنائية وجّه بالتحفظ على ذوي المقتول، من ضمنهم زوجته، بعد ادعائهم أن الحادثة كانت "انتحاراً"، حيث أقدم الرجل على إطلاق النار على نفسه، وسط وجود شكوك تحيط بالحادثة.

وأشار المصدر، إلى نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي تحت إشراف دورية شرطة.

وفي سياق أمني آخر، تمكنت دوريات نجدة الرصافة، بالتنسيق المباشر مع السيطرة والاستجابة (911)، من إحباط محاولة انتحار على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وأوضح المصدر، أنه تم رصد شخص يحاول رمي نفسه من أعلى الجسر عبر كاميرات المراقبة، وعلى الفور تحركت دوريات النجدة، وتمكنت من التدخل السريع وإنقاذه ومنعه من الانتحار، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً.

وفي محافظة ديالى، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بمصرع مسن يبلغ من العمر 80 سنة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة نوع كورولا في ناحية هبهب غربي المحافظة، مبيناً أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتسبب بالحادث.