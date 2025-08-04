جريمة غامضة.. رجل ينحر زوجته ويسلم نفسه للشرطة في البصرة

شفق نيوز- البصرة

شهدت منطقة القبلة في محافظة البصرة، صباح اليوم الإثنين، جريمة قتل أقدم فيها رجل على قتل زوجته داخل منزلهما الواقع في حي الشهداء، قبل أن يسلم نفسه طوعًا إلى الجهات الأمنية.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الجاني نفذ جريمته داخل دار سكنه باسلوب النحر باستخدام سكين، ثم توجه مباشرة إلى الجهات الأمنية، وأبلغهم بما فعله وسلم نفسه دون مقاومة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي واستدعاء فريق تحقيق متخصص لجمع المعلومات والأدلة".