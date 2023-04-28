جريمة غامضة تهز قضاءً بذي قار.. العثور على جثة شاب "منحور"

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن الأجهزة عثرت بعد منتصف الليل على جثة شاب مقتول بطريقة بشعة شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الأجهزة الامنية بعد بلاغ من مواطنين عثرت على جثة شاب في العشرينيات من عمره (منحورا من الرقبة بواسطة سكين) ومرمي في إحدى الطرقات بمنطقة الفتاحية في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "الجريمة لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، فيما تبين ان الشاب كان في زيارة لقضاء الشطرة، كون عائلته انتقلت مؤخراً للسكن في محافظة كربلاء".