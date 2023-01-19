جريمة غامضة بذي قار.. اقنع صديقة بالذهاب للزيارة الاربعينية وأجهز عليه في منتصف الطريق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الخميس، بالكشف عن جريمة غامضة جداً حصلت بمحافظة ذي قار في فترة الزيارة الاربعينية الماضية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مكافحة إجرام قلعة سكر أنه تم العثور على جثة شاب من مدينة العمارة جاء سيرا على الأقدام متوجهاً إلى كربلاء المقدسة، وتعرض إلى قتل على يد صديقه الذي يرافقه في الطريق في حدود قلعة سكر الإدارية، وبعد مضي أكثر من أسبوعين على الجريمة تم العثور على جثة الشاب متحولة إلى هيكل عظمي.

واضاف المصدر؛ أن مكافحة الإجرام لم تهمل الجريمة واستمرت بالتحقيق والبحث وجمع المعلومات، مشيرا إلى أنه قبل ساعة من الآن توصلت إلى نتيجة نهاية وألقت القبض على الفاعل الحقيقي واعتراف أمام اللجنة التحقيقية المشكلة، كل من المقدم رائد عبد الأمير والمقدم ظافر عباس الركابي والمقدم سامر الركابي.

وبين أن المجرم اعترف بكامل أسباب دوافع الجريمة النكراء، حيث تمت مصادقة أقوال المتهم قضائياً من قبل قاضي محكمة قضاء قلعة سكر.