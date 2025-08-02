جريمة عائلية وصعقة قاتلة بالإقليم.. وجثة امرأة مجهولة وحريق كبير ببغداد وكربلاء

شفق نيوز- بغداد/ السليمانية/ كرميان/ كربلاء

أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمقتل امرأة رمياً بالرصاص على يد شقيقها، ومصرع مواطن إثر صعقة كهربائية، فضلاً عن العثور على جثة امرأة داخل منزل، وإصابة شخصين بحادث سير، واندلاع حريق، في خمس حوادث متفرقة شهدتها أربع مدن عراقية.

وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن امرأة في العقد الرابع من عمرها قُتلت ظهر اليوم رمياً بالرصاص داخل منزلها الواقع في حي شيخاني بمحافظة السليمانية، على يد شقيقها، وذلك على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالميراث والأراضي والأبناء.

ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المعلومات الأولية، تشير الى أن الضحية كانت تقيم مع والدتها فقط في المنزل، وقد أقدم شقيقها على ارتكاب الجريمة داخل المنزل.

وتم نقل جثمان الضحية إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، فيما باشرت القوات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث من خلال تواجدها في موقع الجريمة.

من جهته، أكد المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية، الرائد سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، وقوع الحادث، مشيراً إلى أن دوافعه تعود إلى "مشاكل اجتماعية داخل الأسرة".

إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان، السبت، وفاة أحد المواطنين إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قيامه بتركيب جهاز تبريد "سبليت" في قضاء رزگاري التابع إدارياً لقضاء كلار مركز إدارة كرميان.

وذكرت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن جثمان الضحية نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، ليتبين أنه فارق الحياة نتيجة صعقة كهربائية مفاجئة.

وأشارت إلى أن الضحية يبلغ من العمر 34 عاماً ويقيم في قضاء كلار، وكان يعمل فنياً في مجال تركيب أجهزة التبريد بحسب إفادة ذويه.

ووفقاً للمعلومات الأولية، كان الضحية برفقة شقيقه أثناء تثبيت جهاز تبريد في أحد منازل المواطنين، وفي اللحظة التي كان يُجري فيها عملية الربط الكهربائي، تعرّض لصعقة أدت إلى وفاته في الحال، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها بشأن الحادث.

وفي السياق الأمني ذاته، اُصيب شخصان، السبت، بجروح بالغة في حادث اصطدام سيارتي حمل على الطريق الحولي في مدينة كلار.

وقال مصدر مطلع في كلار للوكالة، إن الحادث حصل ظهر اليوم في طريق مزدوج الاتجاه (الحولي) في مدينة كلار بين شاحنة حمل كبيرة وسيارة حمل صغيرة من نوع (بيك أب).

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة كلا السائقين بجروح بليغة، لافتاً إلى أنهما نُقلا إلى مستشفى الطوارئ في مدينة السليمانية لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في بغداد، السبت، بعثور القوات الأمنية على جثة امرأة متوفية منذ أسبوع داخل منزلها، بعد تلقيها بلاغاً من المواطنين بوجود رائحة كريهة صادرة من أحد المنازل في منطقة الغزالية غربي العاصمة.

وأشار المصدر في حديثه للوكالة، إلى أن الجهات الأمنية رفعت الجثة ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الوفاة وللتوصل إلى ذويها.

وفي محافظة كربلاء، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، السبت، باندلاع حريق كبير في بناية قرب شارع ميثم التمار بالمدينة، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني توجهت لإخماده.