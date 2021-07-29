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"جريمة عار".. شخص ينهي حياة شقيقته بسبب علاقة حب في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-29T08:40:13+0000
"جريمة عار".. شخص ينهي حياة شقيقته بسبب علاقة حب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل امرأة على يد شقيقها غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع في دور التجاوز بمنطقة المنصور، بعد أن اكتشف الجاني علاقة حب لشقيقته التي تبلغ من العمر 31 عاماً، لينهي حياتها بإطلاق نار من سلاح مسدس، ويلوذ بالفرار لجهة مجهولة.

بالعادة، لا تتدخل الشرطة في ملف جرائم ما يعرف بالشرف وغسل العار، كما لا توجد إحصائية دقيقة بشأن عدد الجرائم التي تندرج عادة ضمن قضايا الانتحار بسبب الضغوط العشائرية.

وينص القانون العراقي على العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا، أو وجدها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال، أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو عاهة مستديمة، ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة.

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