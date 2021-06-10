جريمة صادمة في بغداد.. رجل يقتل حفيده الرضيع بالمخدرات والكحول

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، يوم الخميس، عن جريمة قتل غاية في البشاعة أقدم على اقترافها رجل بحق حفيده الرضيع.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مكتب مكافحة إجرام المحمودية في بغداد، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده، والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول.

وبينت أنه تم تسجيل الحادث على انه وفاة طبيعية للطفل، وبعد اعادة التحقيق في القضية وورود التقرير الطبي التشريحي تبين وجود مادة سامة في دم الطفل المجنى عليه.

واشارت الى انه تم تشكيل فريق عمل مختص ولتوافر شكوك حول جد الطفل المجنى عليه تم جلبه الى المكتب والتحقيق معه حيث اعترف بقيامه بوضع اعشاب مخدرة مع كحول (ويسكي) مع الحليب للطفل الرضيع اثناء فترة نوم أمه.

وأضافت الوزارة أن الجد افاد بأنه فعل ذلك دون شعور كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة، وتم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا امام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٠٦ /قانون العقوبات) على ذمة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل.