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جريمة صادمة بالعراق.. رجل يخنق طفلته الرضيعة ذات الـ9 أشهر ويسمم زوجته

Category: أمـن

Date: 2021-03-04T18:45:01+0000
جريمة صادمة بالعراق.. رجل يخنق طفلته الرضيعة ذات الـ9 أشهر ويسمم زوجته

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على أب قتل زوجته الشابة وابنته الرضيعة في محافظة بابل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن شعبة مكافحة الإجرام في مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، تلقت إبلاغ بوفاة شابة متزوجة تبلغ من العمر 21 عاماً داخل مستشفى الإمام الصادق، وسط الحلة، ويشك بأنها تناولت مادة السم، وتم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري وجمع المعلومات.

وأضافت أن الشكوك دارت حول الزوج وتم استحصال الموافقات القضائية وإلقاء القبض عليه، والذي اعترف خلال التحقيق بقتل ابنته الرضيعة خنقاً والتي لم يستصدر لها مستمسك رسمي يثبت ولادتها، ومن ثم دفن جثتها في منطقة زراعية قرب أحد المزارات الدينية، مشيرة إلى أنه بعد ذلك دس السم لزوجته في علبة مشروب غازي لاخفاء الجريمة بعد أن علمت الزوجة باقترافه هذه الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزوجة فارقت الحياة في المستشفى بسبب السم، مضيفة ان المتهم صُدقت أقواله قضائياً وكان دافع الجريمة أسباب مادية بحسب ادعائه.

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