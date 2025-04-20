جريمة إسطنبول 2020.. مفاجأة صادمة في مقتل رجل الأعمال العراقي

شفق نيوز/ كشفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، عن فك لغز مقتل رجل أعمال عراقي من أهالي محافظة النجف قبل 5 سنوات في مدينة اسطنبول التركية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن العراق سجل في عام 2020 مقتل رجل أعمال من أهالي محافظة النجف في مدينة إسطنبول التركية، حيث لقي مصرعه آنذاك في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر، أن زوجة القتيل أدلت حينها بشهادة تفيد بأن زوجها قتل على يد عصابة سورية الجنسية، وذلك بعد أن كان يحمل مبلغاً يقارب المليون دولار، وكان ينوي شراء أحد العقارات المهمة في تركيا.

وأضاف المصدر، أن ذوي القتيل قاموا بتحريك شكوى ضد زوجته أمام شعبة المكافحة، بناءً على توجيه من مجلس القضاء الأعلى لفك لغز الجريمة، وعليه، تم إصدار أمر قبض ضد الزوجة، لكنها هربت إلى خارج العراق.

وبين المصدر، أن زوجة رجل الأعمال عادت إلى العراق في الأيام الأخيرة، مشيراً إلى تفعيل مذكرة قبض بحقها، لتعتقلها القوات العراقية فور وصولها إلى مطار بغداد الدولي.

وتابع المصدر، أن التحقيقات كشفت أن الجريمة ارتكبت على يد زوجة القتيل بمساعدة عشيق لها عراقي الجنسية، وذلك في شقتهم بمدينة إسطنبول في عام 2020.

ومنتصف كانون الثاني من العام 2020، عثرت الشرطة التركية على جثة رجل أعمال عراقي كان قد قتل ورميت جثته في غابات "شاتالجا" قرب اسطنبول، بحسب ما ذكرته حينها صحيفة "حرييت" التركية.

وأوضحت الصحيفة، آنذاك، أن رجل الأعمال العراقي "ماجد كريم"، جاء إلى تركيا قادماً من النجف بقصد الاستثمار عبر شراء شقق سكنية، في ثلاثة أحياء باسطنبول، ولكنه اختفى منذ أربعة أشهر وسط ظروف غامضة.

وحينها، بدأت الشرطة التركية تحقيقاتها في الحادثة بعد أن قدمت عائلة الضحية بلاغاً باختفائه، وأظهرت تلك التحقيقات بحسب الصحيفة، أن الضحية كان قد تواصل قبل اختفائه مع عدد من الأشخاص بقصد الاستفسار عن شراء الشقق في اسطنبول واجتمع مع شخص سوري في مقهى بإسنيورت من أجل إجراءات الشراء.

ومن خلال كاميرات المراقبة تمكنت الشرطة من تتبع حركة الشاب السوري وإلقاء القبض عليه مع أربعة أجانب آخرين ضالعين بقتل الرجل، وفق ما أفادت به حينها التحقيقات التركية.