جريمة تهز ذي قار وشكوك حول صديق طليقة القتيل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل حوادث أمنية عدة، أبرزها مقتل شخص أمام منزله، وأصابع الاتهام تلاحق صديق طليقة القتيل.

أحد المصدرين، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، مقتولاً أمام منزله بحي الجبهة في قضاء قلعة سكر، نتيجة تعرضه لرصاصة في منطقة الصدر".

ولفت المصدر، إلى أن "المجني عليه عثر بجانب جثته على مسدس وظرفين فارغين، فيما طالب ذووه الشكوى ضد صديق طليقة ابنهم القتيل".

وفي السياق، ذكر مصدر آخر للوكالة، أن "شابا أقدم على الانتحار بنهر الفرات، وتمكنت الشرطة النهرية من إنقاذه على الفور"، دون مزيد من التفاصيل عن وضع الحالة.

وأضاف المصدر، أن "الشرطة النهرية عثرت في الوقت نفسه، على جثة شخص في الستينات من عمره، وتم التحقيق بشأن وضعها وتبين أن المجني عليه كان يعاني من حالة نفسية".