جريمة تهز ديالى.. العثور على رجل مسن مقتول بـ(لاصق شفاف)

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بالعثور رجل ستيني سنة بعد خروجه من منزله اليوم من قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "قوات الأمن وبعد عملية بحث مكثفة عثرت عليه مقتولا عبر خنقه بواسطة لاصق شفاف (تيب شفاف عريض) في منطقة زراعة قرب منطقة (كاطون الرازي) غربي بعقوبة، بعد لفه على فمه وعينيه وسرقة سيارته".

وبين المصدر؛ أن "الشرطة توصلت إلى خفايا الجريمة ودونت اقوال أقارب الضحية الذين اكدوا انه تم قتل قريبهم من قبل امرأة وزوجها واشخاص اخرين من بغداد وسرقوا سيارته بعد خروجه من منزله في منطقة الحي العسكري في قضاء بلدروز"، لافتا إلى أن "قوات الأمن تواصل تعقب وملاحقة الجناة".