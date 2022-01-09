جريمة تهز الأنبار.. مقتل امرأة وطفلها والشرطة تستنفر بحثاً عن الأب

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الأحد، عن وصول جثة امرأة وطفلها "مقتولين"، إلى إحدى مشافي المحافظة، فيما تستنفر قوات الشرطة المحلية بحثاً عن رب الأسرة "الهارب".

وقال المصدر لوكالة "شفق نيوز"، أن "مستشفى هيت التعليمي، استقبلت جثتي امرأة شابة وطفلها البالغ من العمر أربع سنوات، وعلى جسديهما آثار جروح بليغة تؤكد مقتلهما بآلة حادة". مبيناً، أن "بعد الكشف عن الجثامين من قبل الأطباء المختصين في المستشفى، أتضح أنهما مقتولان قبل يومين او أكثر، كون الدم كان متخثراً".

ولفت المصدر، إلى أن "التحقيقات الاولية التي اجرتها قوات الشرطة المحلية في هيت، وعن طريق التحقيق مع اهالي منطقة الضحايا، تشير إلى أن المتهم الوحيد في القيام بالجريمة، هو رب الأسرة، كونه اختفى عن الأنظار قبل ايام ايضا، كما انه لم يعد إلى عمله وأغلق هاتفه، أي من الممكن انه نفذ الجريمة وهرب".

وتابع المصدر بالقول "قوات الشرطة، قامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي في الرمادي، للتأكد من وقوع الجريمة قبل أيام، من عدمها".