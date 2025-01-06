جريمة تهز النجف.. ضابط وشاب يتناوبان على اغتصاب فتاة بغدادية

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة النجف، مساء الاثنين، عن تفاصيل جريمة "اغتصاب" إحدى الفتيات من سكنة محافظة بغداد بعد استدراجها من قبل أحد شباب المحافظة.

واخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فتاة عمرها 17 عاماً من اهالي العاصمة بغداد تعرفت على شاب نجفي عبر التواصل الاجتماعي (الانستغرام) وبحجة تعرفيها على ذويه تم استدراجها إلى النجف، واخذها لاحد الدور السكنية بمنطقة حي الرحمة والقيام بالاعتداء عليها جنسياً ومن ثم تركها في الگراج الموحد والهرب إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر: "وعند الشكوك حول أمرها أخبر موظفو مرآب النجف الموحد القوات الامنية التي قامت باقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة".

واضاف المصدر: "عند عرض الفتاة على قاضي التحقيق لغرض الإدلاء بشهادتها حول الواقعة التي تعرضت لها وكيفية وصولها إلى المحافظة، افادت بأنها وأثناء وجودها في مركز الشرطة تعرضت كذلك للإغتصاب على يد ضابط المركز لمرتين".

وبين المصدر، ان "القاضي قرر على الفور ارسال الفتاة إلى المشفى المختص لغرض اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك مفاتحة قيادة الشرطة لغرض اجراء التحقيقات اللازمة مع ضابط المركز بشأن قيامه بالاعتداء إحدى المراجعات للمركز".

واكد المصدر، ان "مديرية الشؤون في قيادة الشرطة تجري حاليا تحقيقا عال المستوى مع الضابط وعناصر المركز الذي تم نقل الفتاة له في بادئ الأمر".