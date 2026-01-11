جريمة تهز النجف.. انتشال جثة شخص واعتقال عصابة مع زعيمها متورطة بقتله

شفق نيوز - النجف

افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، أن قوة امنية تمكنت من انتشال جثة أحد المواطنين المقتولين غدراً واعتقال الجناة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "احد المواطنين قضى غدراً بواسطة ضربه بعمود حديد (بوري) على يد عصابة يقودها (حلاق) مكونة من 3 أشخاص"، لافتا إلى أن "دوافع ارتكاب الجريمة كانت سببها نية المجنى عليه بيع عقاره الذي يسكنه زعيم العصابة الحلاق بصفة (مؤجر)".

وبين المصدر، أن "الجناة قاموا بعد قتل صاحب الدار، بأخذ بصمة ابهامه بحجة أنه باعهم العقار، ثم رمي جثته في أحد البزول وسط النجف"، مضيفا انه "تم انتشال الجثة وإرسالها للطب العدلي، وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".