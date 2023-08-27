جريمة تهز الموصل.. قصة خلاص من الأب على يد ابنتيه وطرف ثالث

شفق نيوز / فكت مديرية مكافحة الإجرام في نينوى، يوم الأحد، شفرة جريمة قتل وخطف بعد شهرين على وقوعها ضمن مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من مكافحة الإجرام، عثرت على جثة رجل متفسخة في (عكار الكبة) بمنطقة الرشيدية شمالي الموصل، بعد شهرين من فقدانها".

وأضاف المصدر، أن "القوة ألقت القبض على متهمتين بالقضية وهما ابنتا الضحية اللتين اعترفتا بالتعاون مع متهم ثالث، لقتل والدهما"، من دون معرفة الدوافع.