جريمة تهز الموصل.. رجل ينهي حياة زوجته ويختفي برفقة طفلتيه

شفق نيوز– نينوى

أقدم رجل في العقد الثالث من عمره، يوم الأربعاء، على قتل زوجته خنقاً داخل منزلهما في منطقة شقق الخضراء شرقي مدينة الموصل، قبل أن يفر هارباً برفقة طفلتيه، فيما باشرت الشرطة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الجريمة.

وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً من مواليد 1993 أقدم على قتل زوجته من مواليد 2002 خنقاً داخل شقتهما السكنية في مجمع شقق الخضراء في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وأوضح المصدر، أن "الجاني فرّ من موقع الحادث مصطحباً طفلتيه الصغيرتين، فيما وصلت قوة أمنية إلى مكان الجريمة وفتحت تحقيقاً موسعاً في الحادث، وبدأت عملية بحث مكثفة لتعقبه والقبض عليه".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية لم تكشف بعد عن الدوافع الحقيقية للجريمة"، مضيفاً أن "الشرطة نقلت جثة الزوجة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية".