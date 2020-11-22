جريمة بشعة في كرميان.. أشقاء ينهون حياة شقيقتهم شنقاً

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كرميان، اليوم الأحد، عن اماطة اللثام عن جريمة بشعة شارك فيها ثلاثة اشقاء قاموا مع شريك لهم بقتل شقيقتهم بشنقها في دارها في احد احياء مدينة كلار بسبب مشكلة اجتماعية.

وجاء في بيان للمتحدث باسم شرطة كرميان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان وصل بلاغ يوم الجمعة الماضية العشرين من شهر تشرين الثاني الجاري، بوجود جثة في حي شارواني دوو في قضاء كلار توجهت المفارز فورا الى المكان الموما اليه وتبين أن امرأة متوفاة تدعى "م ا م" من مواليد 1994 كانت معلقة بحبل في بيتها.

واضاف البيان انه بحضور قاضي تحقيق كلار ومدير قسم شرطة مكافحة الاجرام في كرميان تم إجراء التحقيق في مكان الحادث، مبينا انه تم نقل جثة المرأة إلى معهد الطب العدلي في قضاء كلار بهدف إجراء الفحص.

وتابع انه بعد اقل من ساعتين تمكنت مفارز قسم شرطة مكافحة اجرام كرميان من اعتقال اربعة متهمين ثلاثة منهم من اشقاء المتوفاة وبعد التحقيق معهم أقروا بجرمهم بأنهم قاموا بفعلتهم بسبب مشكلة اجتماعية.

ونوه البيان الى انه المتهمين محتجزون حاليا وفقا لقرار القاضي استنادا على المادة 406 من قانون العقوبات.