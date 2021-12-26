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جريمة بشعة في بغداد.. الداخلية تكشف تفاصيل اغتصاب طفلة (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2021-12-26T15:16:29+0000
جريمة بشعة في بغداد.. الداخلية تكشف تفاصيل اغتصاب طفلة (فيديو)

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، عن تفاصيل جريمة اغتصاب طفلة صغيرة في احد احياء العاصمة بغداد.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن، في مقطع فيديو تم تصويره  اثناء زيارته للطفلة في احدى مستشفيات بغداد، وتنشره ادناه وكالة شفق نيوز،  إن " الطفلة حوراء تعرضت، قبل يومين، لعملية اغتصاب بشعة غير انسانية من قبل احد الاشخاص"، مبينا أن قاضي التحقيق الخفر في الرصافة اصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في شرطة الحسينية".

وأضاف معن ان "الطفلة حوراء نقلت الى المستشفى"، مشيراً إلى أن "الجاني البشع غير المحسوب على الانسانية يسكن منزلاً مجاوراً لاهل الطفلة".

 وبين أن "الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو الاربع سنوات والذي تمكن من الهروب من يدي الجاني"، موضحاً أنه "بدلالة الطفل والاهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة".

من جانبه أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن "الجاني كان مخموراً ولاحظ طفلة كانت تمشي لوحدها في وقت متاخر من الليل قرب منزلها في منطقة الحسينية شمالي بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الجاني قام بمراقبتها ودخل خلفها الى المنزل وأقدم على اغتصابها"، مؤكداً أنه "تم القبض عليه من قبل القوة الماسكة للارض".

 

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