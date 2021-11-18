جريمة بشعة تهز كركوك.. مسلحون ينحرون رجلاً ويقتلون زوجته من أجل حفنة أموال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، بأن جريمة بشعة هزت المحافظة ضحيتها زوجين قضيا بيد لصوص.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اقتحموا في ساعة متقدمة من ليل امس، منزلاً يسكنه رجلاً وزوجته في منطقة شوراو وهي احدى احياء كركوك الشمالية، مبيناً أن المسلحين قتلوا الزوج نحراً بسكين والزوجة باطلاق النار ما ادى لوفاتهما في الحال.

وأضاف المصدر، أن المسلحين سرقوا سيارة واموال ومصوغات ذهبية كانت في المنزل ولاذوا بالفرار، مشيراً إلى العثور على السيارة لاحقاً من قبل قوة امنية.

وبين المصدر، أن الزوج يعمل موظفاً في دائرة بلدية كركوك، وهو من القومية الكوردية، والزوجة معلمة من القومية العربية.

واشار إلى أن القوات الامنية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث وحملة تفتيش بحثا عن المتورطين بالجريمة.