جريمة البصرة.. رسالة مزيفة تكشف القاتل والشرطة تعتقل شقيق الضحية

شفق نيوز- البصرة

كشفت قيادة شرطة البصرة، يوم الأحد، ملابسات جريمة قتل غامضة في قضاء الزبير، بعد تحقيقات دقيقة قادت إلى اعتقال شقيق الضحية، الذي حاول تضليل الأجهزة الأمنية برسالة توحي بأن الوفاة نتجت عن حادث دهس.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن شقيق المجني عليه كان قد أبلغ في الثامن من الشهر الجاري عن فقدانه، قبل أن يعثر، يوم أمس، على بقايا جثته المتفسخة في منطقة البترو بقضاء الزبير.

وأضافت أن مفارز التحقيق عثرت بالقرب من الجثة على رسالة تتضمن ادعاءً بأن الضحية تعرض لحادث دهس، مع طلب السماح، في محاولة لإيهام الجهات المختصة بأن الوفاة كانت عرضية.

وأوضحت أن التحقيقات الفنية، ومطابقة الرسالة مع خط يد المُبلِّغ، أظهرت تطابقاً كاملاً، ما أثار الشكوك وقاد إلى كشف الحقيقة.

وبينت أن التحريات أسفرت عن اعتقال شقيق المجني عليه، الذي اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات عائلية، فيما تمكنت القوات الأمنية من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكدت قيادة الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى القضاء، مشيدةً بجهود مفارز مكافحة الإجرام في سرعة كشف الجريمة ودقة التحقيقات.