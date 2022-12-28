جريمة اغتصاب تهز بغداد.. سائق "تكتك" يعتدي على طفلتين إحداهن بعمر 5 سنوات

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الأربعاء، بالقبض على شخص أقدم على اغتصاب طفلتين إحداهن بعمر خمس سنوات، بإحدى مناطق شرقي العاصمة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه باغتصاب طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة.

وبينت المديرية أن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الإجرام حول تعرض طفلة للاغتصاب من قبل شخص مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية من نوع تك تك.

وتابع البيان أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه وضبط الدراجة التي كانت بحوزته داخل داره ضمن منطقة العبيدي ببغداد.

وأضاف، أنه لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه باغتصاب الطفلة، مبينا أنه بعد التعمق بالتحقيق معه اعترف عن جريمة اغتصاب أخرى حيث قام بأخذ طفلة صغيرة من منطقة العبيدي الى منطقة حي النصر وبعد الاعتداء عليها بالضرب تركها في منطقة مجهولة ضمن المنطقة المذكورة.

وأشار البيان، إلى تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 393 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.