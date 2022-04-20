إصابة جندي بجروح ومقتل مدني بإنفجارين شمالي بغداد

شفق نيوز/ أُصيب جندي بجروح، اليوم الأربعاء، بانفجار استهدف عجلة عسكرية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لأرزاق الجيش ضمن مشروع اليابس في الطارمية ما اسفر عن اصابة جندي بجروح خطيرة.

وفي حادث ثان قال المصدر ذاته إن شخصا لقي مصرعه أثناء رفعه جسم غريب عبارة عن مخلف حربي كان مدفوناً بالقرب من أحد المبازل ونقله الى الحقل العائد لهم داخل دارهم.

وأضاف أنه أثناء العبث بالجسم انفجر ليقلع نصف رأسه و نصفه قدمه وفارق الحياة في الحال ضمن، وذلك منطقة الجوادين أطراف مدينة الكاظمية.