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جريح في نزاع مسلح بين طبيبين عراقيين على منصب "إدارة مستشفى"

Category: أمـن

Date: 2021-09-02T18:51:53+0000
جريح في نزاع مسلح بين طبيبين عراقيين على منصب "إدارة مستشفى"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، يوم الخميس، بوقوع نزاع مسلح بين طبيبين جنوبي شرقي المحافظة خلف إصابة واحدة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شجاراً وقع بين طبيبين اثنين نتيجة خلافهما على إدارة منصب إدارة مستشفى قضاء الميمونة جنوبي شرقي محافظة، تطور لاحقا لاستخدام السلاح بين الطرفين".

وأضاف المصدر، أن "الشجار المسلح أدى لإصابة أحد أطراف النزاع بجروح بليغة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

ولفت المصدر، إلى أن "الشجار المسلح وقع بين المدير السابق للمستشفى والمدير الجديد".

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