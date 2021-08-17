جريح بهجوم مسلح على موكب حسيني في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بأن هجوما مسلحاً استهدف موكباً حسينياً أسفر عن جرح ا؛د الاشخاص في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين بحوزتهم أسلحة خفيفة اطلقوا، في ساعة متقدمة من ليلة امس، النار تجاه أحد المواكب الحسينية قرب حلويات شام، في كركوك، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

وبين المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث بحثاً عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، مشيراً الى فتح تحقيق بالحادث ونقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم امس الاثنين، بإلقاء القبض على "إرهابي" أثناء محاولته دخول كركوك قادما من نينوى.