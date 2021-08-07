جريح بنزاع عشائري أستُخدمت فيه الأسلحة الثقيلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتجدد نزاع عشائري طاحن جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر وكالة "شفق نيوز"، إن " نزاعا عشائريا وقع بقضاء العكيكة جنوبي محافظة ذي قار بين عشيرتي (الزرگان وال شميس) وهو المرة الثالث يتجدد بين الطرفين على خلفية حادثة قتل حدثت قبل أكثر من 50 يوما".

وبين المصدر، أن " النزاع استخدمت فيه أسلحة ثقيلة (كالهاونات)، فضلا عن سقوط جريح واحد حتى الآن"، لافتا إلى أن" القوات الأمنية تواجه صعوبة في السيطرة على النزاع بسبب استخدام قناصات بعيدة المدى، من قبل الطرفين إضافة الى الهاونات".