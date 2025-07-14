جريح برصاصة صديق بالجنوب ومحاولة انتحار "مركبة" لامرأة ببغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الاثنين، بإصابة شخص إثر تعرضه لإطلاق نار من صديقه، يأتي هذا فيما تمكنت مفارز النجدة النهرية بالعاصمة بغداد من إنقاذ امرأة قطعت شرايين يديها ورمت نفسها من أعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار.

ففي البصرة، تحولت مشاجرة بين صديقين في شارع 14 تموز وسط المدينة إلى حادثة إطلاق نار، أسفرت عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة، فيما فرّ الطرف الآخر إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإطلاق نار خلال المشاجرة التي وقعت في وقت متأخر من الليل".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوقت موقع الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته، فيما تواصل ملاحقة المتهم الهارب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

أما في بغداد، فقد ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة، الاثنين، إنقاذ مفارز النجدة النهرية امرأة قامت برمي نفسها من أعلى جسر الجادرية الى داخل النهر بقصد الانتحار.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز النجدة النهرية باشرت بعملية الإنقاذ، حيث تم إخراجها من مياه النهر، وتقديم الإسعافات الأولية في الموقع، ليتبيّن لاحقاً أنها تعرّضت لنزيف حاد نتيجة إقدامها على قطع شرايين يديها قبل محاولة الانتحار.

وأكدت قيادة الشرطة، نقل المرأة بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تستمر الجهات المختصة بمتابعة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية.