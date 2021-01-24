جريح بتفجير قرب موقع هجوم داعش على الحشد في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بإصابة عنصر من الحشد الشعبي بتفجير قرب الموقع الذي شهد هجوما لتنظيم داعش ليلة امس في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم مستهدفة عناصر من الحشد الشعبي قرب قاطع العيث شرقي صلاح الدين مما اسفر عن اصابة عنصر من الحشد بجروح.

وكان عناصر تنظيم داعش قد هاجموا في وقت متأخر من ليلة أمس قوات الحشد الشعبي في قاطع العيث في ناحية حمرين التابعة لقضاء الدور شرقي صلاح الدين ممّا اسفر عن سقوط 11 ضحيةً، و10 جرحى من الحشد بينهم آمر الفوج الثالث أبو علياء الحسناوي التابع للواء 22 في الحشد.