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جرحى بانفجار ثلاث عبوات ناسفة شمال غرب كربلاء

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T08:56:51+0000
جرحى بانفجار ثلاث عبوات ناسفة شمال غرب كربلاء

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة مدني ومنتسبين أمنيين إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في منطقة الخنافسة المحاذية لجرف الصخر، شمال غرب محافظة كربلاء.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاث عبوات ناسفة انفجرت في قاطع الفوج الثالث التابع لشرطة كربلاء في منطقة الخنافسة شمال غرب محافظة كربلاء، المحاذية لناحية جرف النصر".

وبين أن "العبوة الأولى انفجرت على دورية لشرطة الفوج الثالث، وأسفرت عن إصابة عنصري أمن، والثانية على (كاروبة زراعية) يقودها مدني أدت إلى إصابته بجروح، فيما انفجرت الثالثة في شارع دون وقوع أية أضرار بشرية أو مادية".

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