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جريحان من مكافحة الإرهاب أحدهما ضابط باشتباك مع عناصر داعش في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-11-02T10:50:20+0000
جريحان من مكافحة الإرهاب أحدهما ضابط باشتباك مع عناصر داعش في الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بإصابة عنصرين من قوات جهاز مكافحة الإرهاب باشتباك مع عناصر في تنظيم داعش داخل مضافة شمال قضاء "راوة" في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "اثناء تنفيذ فرقة السابعة جيش عراقي عملية استباقية في صحراء الجزيرة شمال راوة تم القاء القبض على احد العناصر الارهابية بالقرب من المضافة التي تم تطويقها قبل فترة شهرين من قبل القطعات وعلى الفور تم القاء القبض عليه واثناء اجراء التحقيق الابتدائي معه تم الحصول على المعلومات أدناه:- الارهابي: سعد محمد حسين هو من سكنة حي الانتصار _محافظة نينوى.

وأضاف أنه يوجد ١٠ ارهابيين داخل المضافة وهم من الجنسية العراقية الان .علما المضافة بارض صخرية وبعمق ٣٠ متر تحت الارض وتم قصفها من قبل القوة الجوية العراقية بطائرات ال اف ١٦ والسيخوي ولم تتأثر، مشيرا إلى أنه تم مداهمتها من قبل القوة من فق ٧ وتم الاشتباك معهم. وتم اقتحام المضافة من قبل جهاز مكافحة الارهاب وتم جرح ضابط ومنتسب.

كما نوه البيان إلى أن الارزاق نفذت لديهم ويوجد فقط عدس ورز وحالته غير جيدة، والاسلحة التي بحوزتهم _ كلاشنكوف عدد /٤ _ M16عدد /٢_ قاذفه RBG7مع صواريخ عدد /٤.

وتابع البيان انه تم استحصال موافقة قاضي تحقيق الإرهاب (م اس ع) بإصدار امر قبض بحق الارهابي اعلاه وتسلمه، وطيا صورة الارهابي سعد محمد.

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