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جريحان من مكافحة المتفجرات خلال عملية جبال حمرين في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-03T11:31:36+0000
جريحان من مكافحة المتفجرات خلال عملية جبال حمرين في ديالى

شفق نيوز/ أُصيب عنصران من مكافحة المتفجرات بالحشد الشعبي يوم الأربعاء خلال عملية ملاحقة تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان اليوم، إن مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء الأول في الحشد الشعبي طهرت 5 كم ضمن عملية تفتيش سلاسل جبال حمرين في ديالى.

كما أصيب اثنان من مديرية مكافحة المتفجرات أثناء تقدمها في تطهير المناطق من مخلفات داعش في جبال حمرين.

وأطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، صباح اليوم الأربعاء، عملية تفتيش من خمسة محاور لملاحقة تنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين، مبينة أن، العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول التنظيم وتدمير مخابئه.

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