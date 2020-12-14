جريحان من حشد الدفاع بهجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الاثنين بإصابة عنصرين من حشد الدفاع بجروح يوم الاثنين جراء هجوم لداعش شمالي قضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجمت نقطة أمنية تابعة لحشد الدفاع (أئمة البقيع) في قرية بابلان شمالي قضاء المقدادية".

وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن إصابة عنصرين من حشد الدفاع بعد الاشتباك مع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار بعد وصول تعزيزات أمنية إلى موقع الهجوم".

وتشهد مناطق شمالي المقدادية هجمات مستمرة لوجود عناصر داعش في القرى والبساتين.

وفي تطور منفصل، قالت الاستخبارات العسكرية، إنها ألقت القبض على "إرهابي" و"إرهابية" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الاهداف وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة من القاء القبض على ارهابي وارهابية في منطقة يثرب بقضاء بلد محافظة صلاح الدين".

وأضافت أنهما "مطلوبان للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".