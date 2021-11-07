جريحان من الأمن وتدمير كاميرا حرارية بهجوم ليلي لداعش في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الأحد بإصابة عنصريين أمنيين وتدمير كاميرا حرارية بهجوم ليلي السبت لداعش في أطراف ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قناصاً من داعش أصاب كاميرا حرارية في مركز للشرطة في قرية زهرة الواقعة بأطراف ناحية العبارة وردت عناصر الشرطة على الهجوم.

وتابع بالقول إن "قوة من الرد السريع شنت حملة تمشيط في أطراف مركز الشرطة في البساتين المحيطة بحثا عن المهاجمين وتبادلت معهم إطلاق النار ما سبب إصابة عنصرين من الرد السريع وفرار المهاجمين إلى مناطق بعيدة ".

وتتعرض مناطق العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة لهجمات وتعرضات لداعش بسبب وجود بؤر للتنظيم متخفية في القرى الزراعية والبساتين.