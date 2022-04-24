سقوط أربعة جرحى بينهم شرطيان بإشتباك مع داعش غربي الأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار، يوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان إثر اشتباك مع تنظيم داعش غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من عناصر داعش كانوا يستقلون عجلة نوع ( بيك آب)، نفذوا هجوما على إحدى النقاط الأمنية العائدة لقوات الشرطة على الطريق الدولي السريع بالقرب من قضاء الرطبة غربي الانبار".

وبين المصدر، أن "عناصر التنظيم لاذوا بالفرار نحو الصحراء بعد تنفيذهم للعملية، وتم إسعاف المنتسبين والمدنيين الذين تعرضوا لجروح بليغة إثر الاشتباك".

ويأتي الهجوم بعد يوم من انطلاق عملية ( إرادة النصر الثانية ) التي استهدفت داعش بالمناطق الصحراوية المحيطة بالرطبة، وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.