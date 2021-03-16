جريحان من الشرطة بهجوم لداعش قرب "البو دور" جنوبي تكريت

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الثلاثاء بإصابة عنصرين من الشرطة بتعرض لداعش استهدف نقطة امنية جنوبي مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان عناصر من داعش هاجمت نقطة مرابطة امنية في قرية "الزلاية" القريبة من البو دور واطلقت النار على عناصر النقطة ما سبب اصابة عنصرين من الفوج التكتيكي التابع لشرطة صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن "عناصر النقطة ومع وصول تعزيزات من قوات "سوات" ردت على المهاجمين وشنت حملات تفتيش وملاحقة للمهاجمين الذين فروا الى مناطق بعيدة فيما عززت قوات الشرطة نقاطها الامنية في محيط الحادث".

وشهدت منطقة الزلاية- البو دور الاسبوع السبت الماضي هجوما نفذها مسلحون ينتمون لداعش ,استهدف منازل تابعة لمنتسب شرطة ومحام ومدني آخر قُتل على اثرها 7 مدنيين,6 منهم من أسرة واحدة .

واصدر تنظيم داعش بعدها بيانا تبنى فيه الهجوم الذي وصف فيه الضحايا بأنهم "جواسيس للحشد الشعبي".