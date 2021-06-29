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جريحان من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T07:11:06+0000
جريحان من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بإصابة عنصرين من الشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش هاجمت بالاسلحة المتوسطة وقذائف الهاونات ثكنتين للشرطة الاتحادية في منطقة "الطيوب" شرقي سامراء ما اسفر عن اصابة عنصرين من الشرطة وتدمير كاميرا مراقبة حرارية.

وأضاف ان تعزيزات امنية هرعت الى مكان الهجوم لإسناد الشرطة الاتحادية وتمكنت من إجبار المهاجمين على الفرار فيما شنت حملة تمشيط في محيط الحادث.

وتتعرض مناطق اطراف سامراء لهجمات امنية بين الحين والآخر بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة وامتداداتها الشاسعة التي مكنت المسلحين من التحرك والهروب الى ملاذات بعيدة عن التواجد الأمني.

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