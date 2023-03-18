جرحى من الحشد بانفجار في "وادي الشاي" بكركوك

شفق نيوز/ افادت الشرطة العراقية، يوم السبت، بإصابة عنصرين من قوات الحشد الشعبي بإنفجار في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة أنفجرت على قوات الحشد الشعبي في قاطع عمليات وادي الشاي بمحافظة كركوك، مما اسفر عن جرح اثنين من عناصر الحشد، كحصيلة اولية.

وفي وقت لاحق أعلن الحشد الشعبي في بيان، أن ثلاثة منتسبين من معاونية الاستخبارات في الحشد الشعبي في قاطع عمليات كركوك أُصيبوا بجروح مختلفة اثناء مشاركتهم بعملية أمنية في المناطق المشتركة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأوضح البيان أن، العبوة على انفجرت سيارة يستقلها المنتسبون، ما أسفر عن اصابتهم بجروح متفاوتة، وتم نقلهم الى مستشفى آزآدي في كركوك لتلقي العلاج.

و انطلقت صباح اليوم قيادتا عمليات كركوك وشرق دجلة ومحور الشمال وبمشاركة الجيش العراقي والقوات الأمنية بعملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق المشتركة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.