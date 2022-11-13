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جريحان من الحشد بانفجار في بيجي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T10:06:47+0000
جريحان من الحشد بانفجار في بيجي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باستهداف انفجار من مخلفات تنظيم داعش الحربية دورية عسكرية للحشد الشعبي شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة من المخلفات الحربية للتنظيم انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن الإنفجار أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من صفوف الحشد الشعبي.

وشرعت قوة من اللواء 31 التابع لعمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، يوم الجمعة الماضي، بعملية أمنية مشتركة مع قوات (سوات) في ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في العام 2015 تحرير قضاء بيجي بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" بعد اجتياحه إياها مع مناطق أُخرى تُقدر بثلثي مساحة العراق في أواسط العام 2014.

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