جريحان من الجيش العراقي بهجوم نفذه موالون للعماليين في سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بأن ,حدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني هاجمت عجلة تقل عنصرين من قوات الجيش العراقي في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عناصر (اليبشه) هاجموا عجلة مدنية يستقلها جنديان في سنجار اثناء نزولهم بإجازة ما ادى الى اصابتهما بجروح مختلفة.

تجددت الاشتباكات في وقت سابق من اليوم، بين قوات موالية لحزب العمال الكوردستاني وقوة من الجيش العراقي في محافظة نينوى.

وكان مصدر أمني، قد افاد مساء أمس الاثنين، بانسحاب عناصر "ايزيدخانة" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، من نقطة عسكرية في قضاء سنجار، بعد اشتباك مع الجيش العراقي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الجيش العراقي وبعد أن أطلق عيارات نارية على مبنى أسايش الايزدخانة، داخل مركز القضاء، أدى إلى ترك مسلحي الايزدخانة لموقع المبنى".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر أمني، للوكالة، باندلاع اشتباكات بين قوات "ايزديخانة" الموالية لحزب العمال الكوردستاني، والجيش العراقي، وذلك بعد رفض هذه القوة طلباً من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم، في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار

وذكر المصدر، أن "الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، أدت إلى إصابة 4 أشخاص، اثنين من قوات ايزديخانة، و أحد جنود الجيش وآخر مواطن من سكنة المجمع".